Севастополю надо перенять ялтинский опыт

Руководством Ялты приняты решения, которые не мешало бы внедрить и городским властям города-героя. Проблемы и тут, и там схожие.

Первое — провести мониторинг земельных участков, выставленных на продажу. Его озвучил в ходе аппаратного совещания глава администрации города Иван Имгрунт.

«Департаменту имущественных и земельных отношений дано поручение провести ревизию всех земельных участков для принудительного выкупа их в интересах муниципалитета для строительства социальных объектов», — заявил И.Имгрунт.

По его словам, активные граждане Ялты неоднократно присылали ему фотографии о продаже земельных участков в разных районах муниципального образования.

«Мы должны видеть, что и где у нас продается. А то под коммерцию есть, под социальные объекты — нет», — объяснил решение ялтинский мэр. Он пояснил, что по участкам, которые не осваиваются, будет проводиться работа по изъятию — либо расторжение аренды, либо принудительный выкуп.

Второе — поручено демонтировать заборы вокруг земельных участков, где не ведется строительство. Остальные ограждения должны быть приведены в соответствие с правилами благоустройства.

«Заборов в Ялте быть не должно. Ограждаться может только действующая строительная площадка, а если стройка не ведется, а забор стоит вокруг неосваиваемого земельного участка — он должен быть демонтирован», — подчеркнул И.Имгрунт.

Работу по выявлению огороженных участков, где не ведется строительство, поручено вести сотрудникам департамента муниципального контроля совместно с департаментом архитектуры и градостроительства.

Третье решение касается звуковой рекламы морских прогулок на набережной Ялты. Ее к началу курортного сезона должны запретить. Все, кто работает на набережной (в особенности музыканты и иные артисты), должны будут получить специальное разрешение, с фотографией места, согласованное со структурными подразделениями администрации.

«С началом сезона, на всем протяжении набережной не должно быть той вакханалии, которая творилась прошлым летом, когда одни приставали к людям с фотоуслугами, другие попрошайничали, третьи демонстрировали сомнительного вида искусство, четвертые — незаконно торговали», — подчеркнул глава ялтинской администрации.

Помощь полиции и структурным подразделениям администрации в этом деле будут оказывать казаки и сотрудники частных охранных агентств.

Как это воплотится в жизнь в городе-курорте, станет ясно летом.