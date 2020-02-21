Приглашают праздновать 23 февраля на площади Нахимова

В воскресенье, 23 февраля, на площади Нахимова с 11.00 начнутся мероприятия, приуроченные Дню защитника Отечества и Дню народной воли — началу Русской весны.

Программу празднования откроет митинг. Руководство города и флота, вместе с участниками событий Русской весны года возложат цветы и венки к Вечному огню у Мемориала героической обороны и освобождения Севастополя 1941–1942 гг.

С 11.00 до 14.00 на площади Нахимова будет развернута выставка военной техники с зоной мастер-классов по сборке/разборке оружия, дети смогут нанести аквагрим и т.п. Департамент образования там же проведет акцию «Письмо солдату».

Все желающие могут угоститься кашей и чаем из полевой кухни.

На площади будет представлена фотовыставка о событиях Русской весны. Ее организаторы просят жителей Севастополя пополнить Национальный банк фотографий их снимками о событиях 2014 года.

Праздничный салют осветит небо над городом в 21.00. 30 артиллерийских залпов с интервалом в 30 секунд будут произведены из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов «Радуга» с кораблей Черноморского флота.