Новые поезда в Крым запустят весной

Компания «Гранд сервис экспресс» — оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым открывает железнодорожное сообщение из Евпатории и Феодосии в Москву и Санкт-Петербург, а из Симферополя — в Кисловодск, Мурманск и Екатеринбург.

«Поезда «Таврия» свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Составы будут отправляться с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга. <…> Поезда из Санкт-Петербурга в Евпаторию будут курсировать через день, в Феодосию — два раза в неделю. Первый состав поезда в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию первый поезд отправится 7 мая. Поезда из Москвы в Евпаторию начнут курсировать со 2 мая и далее через день, поезда в Феодосию будут курсировать несколько раз в неделю начиная с 4 мая», — цитирует сообщение компании ТАСС.

Отмечается, что в апреле также будут открыты маршруты в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Состав Мурманск – Симферополь начнет ходить 25 апреля и будет курсировать по маршруту один раз в девять дней. Поезд Екатеринбург – Симферополь также будет запущен 25 апреля с несколькими отправлениями в неделю. По маршруту Кисловодск – Симферополь движение будет открыто 29 апреля и поезд будет курсировать два раза в неделю.

Железнодорожное сообщение через Крымский мост открылось в декабре 2019 года.