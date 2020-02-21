Капитальный ремонт больницы №4 на Северной идет полным ходом

Из-за отсутствия маневренного фонда ремонты больниц и поликлиник в Севастополе приходится проводить в сложных условиях уплотнения. В здании одновременно идет ремонт и прием больных.

По словам главного врача городской больницы№4 Валентины Гавриляк, на данном этапе на капитальном ремонте находятся пять больничных объектов.

— Практически завершены работы по возведению модуля для КТ (компьютерного томографа) и рентген-аппарата на три рабочих места, там же в дальнейшем планируется размещение оборудования для проведения МРТ. В ремонте взрослая поликлиника, при этом работу по приему больных мы не останавливаем, потому что понимаем ее важность для жителей северной стороны, — рассказала главврач.

Заканчивается ремонт рентген-диагностического центра, продолжается — гинекологического и хирургического отделений. Работы на объектах начались в конце января и должны завершиться: в хирургии — 31 июля, в гинекологии — 31 ноября.

В.Гавриляк уверена, что в три этапа работы по капитальному ремонту в больнице будут завершены.

— После ремонта в больничном городке будет все новое, начиная от медицинской мебели, элементарных — кровати и тумбы до современного медицинского оборудования, — похвалилась главрач.

Врио губернатора Михаил Развожаев побывал с инспекцией в ремонтируемой больнице.

— К сожалению, ни поликлинику, ни больницу, в которых делается ремонт, мы закрыть не можем. У нас совершенно нет никакого маневренного фонда. Конечно, врачам проводить прием в таких условиях очень тяжело. Это создает и большие неудобства для граждан, — отметил М.Развожаев.

Напомним, изначально в больнице на Северной стороне, как и в ситуации с инфекционной больницей, предполагалось все здания снести, а на их месте построить новые. Но от такого подхода отказались. Было принято решение построить на территории больничного городка городской больницы №4 новый палатный корпус. Проектные работы должны сделать в 2020 году, а в следующем — объект включат в федеральную целевую программу. При этом, дискуссионным пока остается вопрос, делать корпус модульным или капитальным.

Справка

Городская больница №4 обслуживает 44 877 человек (35 550 взрослых и 9327 детей).

В структуре учреждения функционируют: поликлиника для взрослых (18 участков), детская поликлиника (12 участков), пять фельдшерско-акушерских пунктов в сельской зоне, четыре врачебных амбулатории, стоматологическая поликлиника, женская консультация, стационарные отделения на 118 коек.

В структуре больницы также клинико-диагностическая лаборатория, отделения: рентгенологическое, функциональной диагностики, физиотерапевтическое, централизованное стерилизационное отделение, операционно-перевязочный блок, приемный покой, информационно-аналитический отдел.

Всего в учреждении на начало 2020 года работают 93 врача, 196 человек среднего медицинского персонала.