Городскую медицину должны спасти модульные конструкции

До конца 2020 года все объекты здравоохранения Севастополя должны получить лицензии. А их нет еще у порядка 85% государственных медучреждений города. Они не соответствуют российским нормам, а некоторые не смогут соответствовать им никогда.

— Это колоссальная работа. Мы считали, нам нужно три года, чтобы полностью выполнить программу, включая 2020, 21, 22 годы. Но теперь все необходимо завершить к концу 2021. И здесь есть одна большая сложность. Чтобы делать капитальный ремонт, нам приходится закрывать объекты, а людей при этом отправлять на лечение некуда, — объяснил проблему врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, в сложившихся условиях для решения задачи правительство города хочет закупить быстровозводимые медицинские модули.

— Они качественные и подходят нам по климату. Это не какая-нибудь времянка. Вы должны сразу это понять. Это нормальный объект, полноценный, уже со всеми необходимыми для лицензирования нюансами, — уверен М.Развожаев. — Привозится и строится. Поэтому мы сейчас перегруппируемся и не будем капиталить послевоенные постройки 50-х годов, не будем закрывать учреждения, не оказывая услугу, а купим модульные конструкции, которые за шесть месяцев будут возведены, и только потом примем решения по старым объектам.

Напомним, что по федеральной целевой программе в Севастополе с 2015 года в пригородных селах должны были возвести пять модульных амбулаторий и 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. При выполнении задания были сорваны сроки: нерадивых подрядчиков пришлось менять, а проекты корректировать.