Детский сад с солнечными батареями на Радиогорке почти готов

Детский сад на ул.Симонка, 59, который должны были сдать в сентябре 2019 года, обещают сдать в начале апреля 2020-го.

Двухэтажное современное здание детского сада обладает необходимой инфраструктурой, оснащено игровыми площадками, интерактивным оборудованием и спортивным инвентарем. В помещениях установлены комплексы пожарной безопасности, охранной сигнализации и видеонаблюдения. На крыше установлено 150 солнечных батарей, которые должны обеспечить подогрев полов и покрыть нужды учреждения в горячей воде.

По словам директора департамента образования и науки Елены Богомоловой, в Севастополе в очереди в детский сад стоит около шести тысяч детей, а в ясли — порядка тысячи. На Северной стороне не хватает мест в дошкольных учреждениях для 375 человек. Именно там, на ул.Симонка с 2018 года строится новый детский сад, куда с ревизией приехал врио губернатора Михаил Развожаев.

— Осенью на Северной стороне на капитальный ремонт пришлось закрыть детсад №85. Поэтому открытие этого детского сада нам жизненно необходимо. Все оборудование закуплено, строительно-монтажные работы завершаются и во втором квартале мы его в обязательном порядке будем сдавать, — доложила Е.Богомолова. По ее словам, коллектив уже сформирован, будет восемь групп по 25 человек из них три — ясельные (от 1,5 до 3-х лет).

— Детский сад хороший. Но у нас всегда строят по индивидуальным проектам. Не понятно, почему? Из-за этого мы теряем целый год на проектирование. Так садик должен был сдан в сентябре, но потому что проект не типовой, а индивидуальный, и в нем было много ошибок, которые подрядчику пришлось устранять и допроектировать и проходить главгосэкспертизу, сроки сместились. И сдают объект не в сентябре, а в начале апреля, — удивился М.Развожаев.

Изменения в проектной документации касались фасада, вентиляции и системы отопления. А в ноябре 2018 года пресс-служба правительства Севастополя сообщала, что были допущены ошибки и в геологических изысканиях: «Из-за неточности проекта пришлось поменять конструктивное решение фундамента — на месте строительства обнаружилась свалка многолетней давности».

Руководитель города поинтересовался, насколько эффективны новые энергосберегающие технологии и каковы расчетные показатели экономии от солнечных батарей. Ни заказчик работ, ни исполнитель вразумительно ответить на вопрос не смогли, только отметили важность внедрения энергосберегающих технологий.

— Посмотрим, как это будет работать. Пока, как понимаю, экспериментально. Говорят, что уже где-то такое внедрили, но никто мне сегодня не смог сказать, насколько это эффективно, — подчеркнул М.Развожаев.

Подводя итог увиденному, он сообщил, что в дальнейшем при строительстве новых объектов нужно максимально применять типовые проекты, по которым уже строили и которые были испробованы.

Стоимость строительства детского сада на ул.Симонка составила 215 миллионов рублей. Современные энергосберегающие технологии обошлись в 12 миллионов рублей.