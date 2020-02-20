Загорелась подметальная машина

В 8.51 в четверг, 20 февраля, в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение, что в переулке Новикова в Балаклавском районе горит грузовой автомобиль.

К месту происшествия выдвинулась автоцистерна 4-й пожарно-спасательной части.

По прибытии было установлено, что горит вакуумно-подметальная уборочная машина. Площадь пожара — 8 квадратных метров. На тушение были поданы УКТП «Пурга-5» и ствол высокого давления.

Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей локализовать пожар удалось уже в 9.08, не допустив распространения пламени. Полная ликвидация возгорания произведена в 9.34.

Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.