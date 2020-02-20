Ученые ИнБЮМа изучат оптические свойства антарктических морей

Об этом ТАСС сообщила младший научный сотрудник научно-исследовательского центра геоматики ИнБЮМ Наталия Моисеева.

Она пояснила, что ученые благодаря спутниковым снимкам могут оперативно получать данные о количестве фитопланктона и его способности к воспроизводству органического вещества. Эта способность определяет потенциал продуктивности вод, то есть, максимально возможное количество обитателей всех видов в конкретной зоне. Однако интерпретация таких данных зависит от оптических характеристик, особенных для каждого водоема, — его способности поглощать и отражать свет.

«Солнечный свет в толще воды поглощается тремя основными компонентами, которые различаются по спектральным свойствам поглощения и отражения света: фитопланктоном, взвесью и растворенным в воде органическим веществом. Спектральные показатели поглощения света всеми оптически активными компонентами среды в море Уэдделла около Антарктиды пока никто из российских ученых не изучал», — рассказала Н.Моисеева.

Она уточнила, что в течение 2020 года севастопольские ученые обработают материалы, собранные во время совместной с другими научными институтами РФ экспедиции в Антарктику, и проведут их анализ. Пока пробы воды в замороженном виде хранятся на судне и будут пересланы в Севастополь.

Одна из целей исследования — установить закономерности изменчивости спектральных оптических показателей вод в этом регионе. Это даст базовую информацию для создания алгоритмов, учитывающих особенности конкретного региона Мирового океана. Благодаря этим алгоритмам будет возможно корректно трансформировать спутниковую информацию в показатели качества и продуктивности вод в конкретном районе.

Экспедиция, основным организатором которой выступает Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН, стартовала в декабре 2019 года. Полученные учеными данные позволят оценить состояние экосистемы Южного океана (атлантический сектор Антарктики). В этом году севастопольские морские биологи отправились в антарктическую экспедицию впервые за последние 15 лет.