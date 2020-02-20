На Северной после капремонта открылась детская поликлиника

Поликлинику в доме на ул.Леваневского, 18, которую в 2016 году признали аварийной, капитально отремонтировали и открыли.

Но такой оптимистический финал не удовлетворяет жителей дома 1952 года постройки, в цоколе которого размещено медицинское учреждение. Они продолжают жаловаться, что здание пошло трещинами из-за проведенного капремонта.

В помещениях поликлиники провели перепланировку, демонтаж перегородок, усилили несущие конструкции, перестелили полы, заменили окна, двери, инженерные сети и вентиляцию. Выполнили отделку фасада и другие работы.

— Детская поликлиника располагается здесь с 1986 года. Ремонт никогда не проводился. Несколько лет назад поликлиника находилась практически в аварийном состоянии, была закрыта и размещалась на территории гинекологического корпуса больницы №4 на первом этаже, — рассказывает главный врач горбольницы №4 Валентина Гавриляк.

Капитальный ремонт начался 10 мая 2019 года, а закончился в начале января 2020 года, затрачено порядка восьми миллионов рублей. Поликлиника соответствует всем лицензионным требованиям, полностью оснащена новым оборудованием, мебелью согласно имеющимся стандартам. Уже ведется прием пациентов. Отдельно оборудованы процедурный, прививочный и кабинет неотложной помощи. Вход в здание оборудован пандусом, в поликлинике есть санузел для маломобильных групп населения.

Родители маленьких пациентов довольны, что аварийное здание наконец-то довели до ума.

— Все нравится, — говорит Вера Толмачева. Она с ребенком пришла на регулярное обследование. — Стало комфортней. Записаться и попасть на прием можно в течение недели.

С ней согласна Наталья Сотникова: она и сын болеют, посещали доктора.

— Здесь стало приятно. Ждать, правда, в очереди приходится дольше, чем хотелось. Но врачами довольны. Наш доктор Ольга Васильевна всегда за нас переживает, как за себя, — говорит женщина.

Обновленную поликлинику посетил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Закончили делать небольшую поликлинику, расположенную в жилом доме, теперь ее возможно отлицензировать, — отметил он.

От врио и прессы не ускользнуло, что прием ведется в поликлинике в очень стесненных условиях.

— Сегодня мы смогли увидеть новое оборудование, нормальный ремонт, конечно, там очень тесно. Работать врачам тяжело. Нам сегодня повезло, потому что был «День здоровья» и в поликлинику на прививку приходили ребятишки с родителями по предварительной записи. Совершенно очевидно, что когда обычный день и когда обычная запись идет, то там очень напряженные условия, — отметил М.Развожаев, пообещав, что к взрослой поликлинике пристроят новое просторное детское крыло.

Благоприятное впечатление от ремонта поликлиники испортили соседи по дому. Сначала Анатолий Кулик повел М.Развожаева в подвал, где который год подряд текут трубы, собирается вода, плодятся комары и стоит отвратительный запах. Вода течет в подвале уже много лет. Зимой — еще ничего, а вот летом — беда. Представители управляющей компании «Север» и горхоза на такие заявления только пожимали плечами: мол, денег на решение проблемы нет.

— Ну, летом я могу себе представить, как здесь вообще прекрасно, — бросил М.Развожаев чиновникам, которые пообещали сделать ремонт подъездов уже в этом году.

Градоначальника перехватила Лилия Галушка, жалуясь, что после ремонта поликлиники у нее в квартире на четвертом этаже на кухне затекает угол, образовалась трещина, которая уходит в самый низ дома.

Выслушав, М.Развожаев дал указание трещину обследовать и заактировать. Бумаги направить в жилстройнадзор с просьбой проверить работы по ремонту поликлиники и заставить подрядчика в рамках гарантийных мероприятий провести укрепительные работы, а управляющей компании — провести ремонт фасада, подъездов и кровли.

— Поликлинику сделали, и теперь этому дому в приоритетном порядке нужен ремонт с внутренней стороны, — потребовал он от подчиненных.