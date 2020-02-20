На федеральных инвестпроектах завис триллион рублей

Счетная палата (СП) в своей аналитической записке об исполнении федерального финансового плана назвала 2019 год худшим годом для реализации федеральной адресной инвестпрограммы (ФАИП) за последние 16 лет. Главной причиной сложившейся ситуации в ведомстве назвали отсутствие ответственности за срыв планов.

По данным СП, государственные инвестпроекты не получили более 200 млрд рублей из 850 млрд, предусмотренных для них в бюджете прошлого года, а сумма зависших денег составила 1,1 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в 2018 году.

Среди проектов ФАИП, не получивших денежное развитие, в материале «Известий» особо выделен провал по завершению объектов Севастопольского госуниверситета (2,7 млрд).

В записке СП отмечается, что по госпрограммам было освоено 94% средств, или 11,2 трлн из 11,9 трлн рублей, при этом планы развития в Крыму и Севастополе выполнены лишь на 28% (36 млрд).

Аудиторы Счетной палаты подчеркивают, что проблемы в реализации инвестпрограмм кроются в отсутствии ответственности за недостижение поставленных задач.

Федеральная адресная инвестпрограмма — это документ, в котором распределяются бюджетные средства на реализацию проектов в сферах строительства и реконструкции.