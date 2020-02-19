Выставка «Фронтовые дороги»

Будут представлены фотографии, документы и личные вещи участников боев за Севастополь в 1944 году из фондовой коллекции музея.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на территории СССР были разрушены 91 тысяча километров автомобильных дорог, 90 тысяч мостов и других инженерных сооружений общей протяжённостью более 930 тысяч километров.

Интерес у посетителей выставки вызовет фотография строительства переправы через Сиваш при подготовке Крымской наступательной операции. Эта переправа обеспечивала первоочередные задачи снабжения советских войск. Она была сооружена в условиях непрерывных артобстрелов и налетов вражеской авиации.

Ратный труд воинов дорожных войск до сих пор до конца не оценен историей. Это была одна из самых негромких, но крайне необходимых военных профессий. Дорожники, в прямом смысле этого слова, мостили дорогу к 9 мая 1945 года — Дню Великой Победы.