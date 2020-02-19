Участки в заказнике начали возвращать

Работы по исполнению решения суда о передаче Севприроднадзору участков в заказниках «Байдарский» и «Мыс Айя» незаконными арендаторами начались 18 февраля.

Обследование передаваемых участков и контроль документации проводится комиссией, в состав которой вошли представители Севприроднадзора, Департамента по имущественным и земельным отношениям, Департамента городского хозяйства, Департамента общественной безопасности, Правового управления правительства Севастополя, ГАУ «Севастопольский лесхоз» и ГКУ «Севастопольское лесничество».

Акты приема-передачи участков представители арендатора передали в добровольном порядке в присутствии судебных приставов. После этого комиссия обследует соответствие проведенных на них мероприятий и работ проекту освоения лесов и на предмет наличия самовольных построек.

Прокуратура несколько лет в судах добивалась расторжения договора между ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» и Севприроднадзором о передаче в долгосрочную аренду 12,7 тысяч га земли ландшафтных заказников «Мыс Айя» и «Байдарский» в Балаклавском районе Севастополя. Соглашение давало право компании организовывать любительскую и спортивную охоту, при этом арендная плата за тысячи гектаров заповедного леса составляла 200 рублей в год. Договор был оформлен как продолжение аналогичной долгосрочной аренды еще в украинское время. В ведении частной фирмы оказались Торопова дача, проход к Серебряному пляжу, урочищу Инжир и территория, огороженная многокилометровым забором в заказнике «Мыс Айя».

В конце 2019 года последняя судебная инстанция признала, что аренда незаконна.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев 18 февраля объявил журналистам, что городу возвращены около четырех тысяч гектаров лесных угодий,