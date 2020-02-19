Стоимость проезда электричкой из Керчи до Анапы пока не определили

С 7 марта между Керчью и Анапой начнут курсировать два рельсовых автобуса РА-2: по три вагона общей вместимостью 280 пассажиров.

Они будут выполнять по два рейса ежедневно с понедельника по четверг и по три рейса в пятницу и выходные дни. Время в пути до конечной станции составит два часа.

На сайте перевозчика — «Южной пригородной пассажирской компании» говорится, что стоимость проезда, в том числе для льготников, сейчас формируется. Продажа билетов откроется заблаговременно во всех железнодорожных кассах и на официальном сайте ug-ppk.ru.

Из Керчи рельсовые автобусы будут отправляться в 6.20, 14.38 и в 19.00. Из Анапы — в 9.16, 12.34, 19.45. В пути будет две остановки — Тамань-Пассажирская и Юровский.