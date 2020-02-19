СевГУ выставит свой расчет на параде Победы

«С командованием флота парадный расчет согласован, дети отобраны. Примут участие 64 человека, две знаменные группы и четыре офицера», — сообщил врио начальника ВУЦ капитан первого ранга Сергей Иванищев.

Военно-учебный центр был открыт в СевГУ в 2018 году. Сейчас в нем обучается 683 курсанта по пяти специальностям офицеров запаса (дизелисты, электрики и водолазы), рядовых и сержантов запаса (гранатометчики и командиры отделения).

ВУЦ пользуется популярностью у студентов. В этом учебном году на обучение в нем было подано свыше тысячи заявлений: конкурс составил 4,5 человека на место. Было принято 282 человека.

«Самый большой конкурс был на гранатометчиков и командиров отделений. Конкурсный отбор учитывает состояние здоровья, средний балл аттестата и средний балл по итогам обучения на первом курсе. Здоровье оценивают в военкомате, а мы здесь проверяем физическую подготовку студента по трем параметрам: бег на 3 км, бег на 100 м и подтягивание», — рассказал С.Иванищев.

Обучение в ВУЦ проходит методом военного дня один раз в неделю. «Первые полгода идет в основном строевая подготовка, затем студенты начинают осваивать военно-учебную программу по своей специальности. Дизелист изучает двигатели, электрики — электрооборудование корабля. В этом году начнутся водолазные спуски. Мы заключаем сетевой договор с Черноморским высшим военно-морским училищем, где есть целая водолазная кафедра. Наши курсанты будут ездить туда и постигать там водолазное дело», — сообщил С.Иванищев.

В конце обучения все курсанты получают военно-учетную специальность и воинское звание с зачислением в запас: лейтенант, сержант и рядовой.