Подготовку терактов в Керчи расследует Следственный комитет

Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю принято к производству уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в приготовлении к терактам в учебных заведениях Керчи.

Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.30, п.«а» ч.2 ст.205 УК РФ). Они задержаны. По адресам проживания у юношей изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные ими через интернет, компоненты для их изготовления.

Установлено, что подростки были последователями 18-летнего Владислава Рослякова, совершившего в 2018 году массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Они разработали план вооруженных нападений на два учебных заведения, предварительно изучив в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Параллельно с этим молодые люди являлись администраторами «групп смерти» в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

В настоящее время следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления во взаимодействии с коллегами из УФСБ с фигурантами уголовного дела проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, причин и обстоятельств, которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних. Изучается обстановка в семьях, круг общения подростков. Ведется поиск свидетелей и очевидцев, обладающих информацией о противоправных действиях подростков

Ход расследования уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК России и руководства Главного следственного управления.