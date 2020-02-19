Музей военных строителей ЧФ открывается после реконструкции

В шести залах общей площадью в 250 кв.м здания на пр.Нахимова, 13, собраны уникальные экспонаты: от древних фортификационных сооружений и первых военных портов до подлинных чертежей и документов по возрождению Севастополя после разрушений города в ходе Великой Отечественной войны, а также о строительстве уникальных инженерных сооружений для Черноморского флота.

Музей является единственным в своем роде на территории Российской Федерации по тематике подбора экспонатов.