Электрички из Керчи в Анапу запустят в начале марта

Регулярное пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем откроется 7 марта, раньше, чем планировалось, сообщается на сайте Минтранса РФ.

«Между Керчью и Анапой 7 марта откроется регулярное пригородное железнодорожное сообщение. Перевозчиком выступит «Южная пригородная пассажирская компания». На линии через Крымский мост будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива», — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто 23 декабря 2019 года. Тогда же министр транспорта Крыма Сергей Карпов пообещал, что пригородные поезда из Крыма до Краснодара и Анапы запустят к июню 2020 года.

«Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК) выполняет пригородные пассажирские перевозки в Крыму с 1 января 2020 года. Сайт перевозчика ug-ppk.ru.