Археологи из Франции будут вести раскопки в долине реки Альма

В июне 2020 года в Крыму будет реализован крупномасштабный исторический проект — археологические исследования, относящиеся к периоду Крымской войны.

Об этом главе Республики Крым Сергею Аксёнову рассказал президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

Данный проект поддерживается Президентом Российской Федерации, Российской академией наук, Министерством культуры Российской Федерации.

С.Аксёнов пообещал оказать исследованиям максимальное содействие.

«Мы заинтересованы в установлении исторической истины, поэтому будем помогать. Республиканские власти окажут поддержку касаемо предоставления необходимой информации, а также по любым вопросам, связанным с административной поддержкой», — цитирует главу Крыма его пресс-служба.

Раскопки будут проводиться в долине реки Альма. Эксперты из Национального института научных исследований и министерства культуры Франции, участвующие в проекте, приедут в Крым впервые. Режим санкций, введенных против России из-за Крыма, не затрагивает культурную сферу.

Справка

Крымская война (1853—1856 гг) или Восточная война — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой. Боевые действия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на Камчатке и Курилах. Наибольшего напряжения они достигли на Крымском полуострове, поэтому в России война получила название «Крымской». Один из ее главных эпизодов — 349-дневная оборона Севастополя (17 октября 1854 года – 9 сентября 1855 года).