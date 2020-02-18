Выплату почетным донорам повысили на 3%

В 2020 году размер ежегодной единовременной денежной выплаты почетным донорам крови составит 14,57 тысяч рублей.

Ежегодная выплата донорам носит заявительный характер. За ее назначением необходимо обращаться в районное управление труда и соцзащиты по месту регистрации.

«Право на единовременную выплату имеют граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор Украины», — объяснила начальник отдела предоставления льгот и субсидий Департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Галина Денкова.

Начисление выплаты производится на расчетные счета доноров в течение 30 дней со дня подачи документов.

При первичном оформлении ежегодной выплаты в органы соцзащиты необходимо предоставить паспорт, удостоверение о награждении нагрудным знаком, а также банковские реквизиты.

В 2019 году подобную выплату (она составляля 14146 руб.) в Севастополе получили 995 почетных доноров.