Всё, что не построили, обещают достроить за три года

Подготовлен документ, на основании которого отредактируют севастопольскую часть федерально-целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Правительство Севастополя приняло постановление о распределении средств субсидии из федерального бюджета бюджету города на софинансирование мероприятий ФЦП. Изучение перечня объектов, включенных в постановление, вызывает стойкое ощущение дежавю: большинство из них уже давно должны были построить.

В числе намеченного на будущее оказались: реставрация Художественного музея им.Крошицкого (34,42 млн рублей) и комплекса усадьбы Максимова дача (220 млн рублей), все та же Камышовская объездная дорога (433,72 млн рублей), автодорога порт «Камышовая бухта» — бухта Казачья (500 млн рублей), дорожное освещение от Ялтинского кольца до Президентской трассы (103 млн рублей), подъездная дорога к аэропорту «Бельбек» (29,9 млн рублей). Другие объекты с «бородой» — Мартыновский канализационный коллектор, КОС «Южные»(!), Индустриальный парк, Балаклавская яхтенная марина, парк Победы.

Как очередное воспоминание о будущем воспринимаются перспективные планы строительства многопрофильного онкологического диспансера, Больницы скорой помощи, инфекционной больницы, психоневрологического диспансера, не говоря уже о поликлинике в микрорайоне Казачья бухта, обещания построить которую ласкали слух севастопольцев еще в глубоко украинский период.

В очередной раз на правах переходного в ФЦП включили строительство Художественной школы, нового здания ТЮЗа (о Театре танца почему-то забыли) и двух «ледовых дворцов» — в Загородной балке и на пересечении ул.Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, газификацию сел Байдарской долины и Северной стороны.

Как говорится, строй — не хочу! Впрочем, почему же не хочу, если отчетные цифры предыдущих лет настраивают на вполне оптимистичный лад: в 2019 году кассовое исполнение ФЦП составило 64,66% (от 13,5 млрд рублей), тогда как в 2018-м было 61,03% из 7,6 млрд. Рост по объемам почти в два раза.