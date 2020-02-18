В Севастополе вспомнили о проспекте Победы

В рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, власти города начали ремонт на одноименном проспекте.

Сегодня на пр.Победы, одном из самых забытых районов Севастополя, шумит техника: роют канавы, выкорчевывают бордюры, горками складируют строительный мусор. Работа кипит, времени мало. К 9 мая в рамках благоустройства города и Года памяти и славы надо отремонтировать и благоустроить целый район.

Работы финансируются из нескольких источников. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» сделают новое дорожное покрытие. Также будут вложены деньги из городского бюджета, выделяемые департаменту городского хозяйства в рамках программы благоустройства, и деньги муниципального округа, выделенные ему на приведение в порядок территории.

Врио губернатора Михаил Развожаев 18 февраля проверил, как идут работы на пр.Победы. Обход начался с конечной остановки троллейбуса №9, где к его приезду развернули три показательных стенда с наглядной информацией о производимых работах. Выяснилось, что на проспекте запланирован ремонт дороги: замена дорожного покрытия, переустройство тротуара, нанесение дорожной разметки, установка знаков и перильного ограждения.

На последний пункт обратил внимание врио губернатора:

— Это же сразу убивает улицу, зачем? У нас тут автобан, что ли? — поинтересовался он.

Представитель Севавтодора, государственного заказчика, незамедлительно отреагировал: «С целью безопасного прохода пешеходов. Движение тут интенсивное».

Потом возникли вопросы и по обустройству тротуаров, обновлению фасадов домов, благоустройству дворов, облупленной рекламе.

— Надо сделать так, чтобы от рекламы глаз не выдирало. На пр.Победы так не должно быть. Надо, чтобы стало красиво, долговечно и чтобы реклама функцию свою выполняла, — разъяснил задачу подчиненным М.Развожаев.

Главе города рассказали, что вдоль дороги установят 151 современный светильник, а на пешеходных переходах (27 участков) применят усиленные 100-ваттные лампы с более ярким светом. В отведенные сроки проложат 2,8 км нового кабеля, установят светодиодное освещение и кабельную линию, соответствующую современным требованиям. А вот замену столбов при этом не предусмотрели.

Проверяющие заметили бедственное состояние здания почты, детской поликлиники, а также покосившиеся палисадники у подъездов брежневок, кособокий сарайчик, выполняющий роль диспетчерской автобусного маршрута частного предприятия «Зенит-автотранс».

— Кто такую красоту разрешает ставить? Цивилизованней как-то надо быть, — прокомментировал увиденное М.Развожаев.

Его не устроило, что все работы на проспекте не синхронизированы.

— У нас каждый со своей задачей, но в целом картинку никто не видит. У этого проекта должен быть один держатель, который будет под ключ понимать, что происходит на каждом сантиметре, — подчеркнул градоначальник и продолжил: — Работы очень много. Планируется вот эти чудесные столбы бетонные оставить, а заменить только светодиодные точки. Но в идеале надо их менять на усиленные опоры, такие, как сейчас мы ставим на Большой Морской. Тем более новые столбы можно стилизовать под 75-летие Победы. Это бы осталось на память для города.

После такого пожелания была поставлена задача заказать новые опоры освещения. А если их не удастся установить к Дню Победы, то выполнить эту задачу в течение года.