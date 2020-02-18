У керченского стрелка нашлись последователи

Два подростка, подозреваемые в подготовке терактов в учебных заведениях Керчи, задержаны Федеральной службой безопасности РФ.

По данным спецслужбы, задержанные жители Керчи 2003 и 2004 годов рождения — последователи 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к массовому убийству в политехническом колледже в октябре 2018 года.

В ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы. Но это не остановило подростка от вступления в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого был и В.Росляков.

Молодые люди разрабатывали планы вооруженных нападений, для чего искали в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений.

По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания пробных взрывных устройств подростки проводили на домашних животных.

По факту подготовки террористических актов группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело в отношении задержанных.

Одновременно в Курганской области проведены мероприятия в отношении их интернет-напарницы 2004 года рождения, осведомленной о подготовке терактов. Получены свидетельские показания.