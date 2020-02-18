Старые фонари отреставрируют и установят в центре города

80 опор освещения, демонтированных на ул.Большая Морская, переданы на ответственное хранение в ГБУ «Горсвет». В дальнейшем их приведут в порядок и используют для освещения центральной части Севастополя.

«Все опоры освещения, которые подлежат замене в процессе реконструкции ул.Большая Морская, поступают на базу учреждения Горсвет. Мы приведем в порядок те фонари, которые возможно восстановить, и планируем установить их на центральной горке у Владимирского собора», — рассказал директор ГБУ «Горсвет» Ильгизар Шамсутдинов.

У старых фонарных столбов заменят аварийные металлические стойки, а чугунные элементы — тумбы и чугунные ажурные консоли, на которые крепились фонари, отреставрируют.

В рамках реконструкции Большой Морской будет установлено порядка 130 опор освещения, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Реконструкция улицы должна быть завершена до 20 апреля 2020 года.