Леса «Орлиновского охотхозяйства» вернули городу

Территорию в природном ландшафтном заказнике «Мыс Айя», которую ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» за бесценок арендовало у Севастополя вернули в собственность города.

Об этом 18 февраля представителям СМИ сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Это достаточно уникальная история, которая заключается в том, что большая территория была отдана частной структуре — ООО «Орлиновское охотхозяйство». В свое время был проведен аукцион, по которому 3900 га земли отдали в аренду на 49 лет. Город за все это получал 7 копеек с гектара, то есть порядка 200 рублей в год, — прокомментировал М.Развожаев.

Он добавил, что все это происходило на фоне общей неурегулированности вопроса охоты на территории Севастополя.

М.Развожаев напомнил, что заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть два года назад в интересах города обратился в суд, чтобы этот договор аренды, абсолютно невыгодный для города, был расторгнут. В результате ООО «Орлиновское охотхозяйство» проиграло суды во всех инстанциях.

— Уже сегодня судебные приставы должны подписать соответствующий акт о передаче данной территории под руководство Севприроднадзора, — сообщил М.Развожаев.

Бывшим арендаторам предписано убрать установленные ими конструкции и оставить то, что изначально принадлежало заказнику. Все заборы приказано убрать, тем более, что здесь проходит участок Севастопольской тропы.

— Даже, если когда-нибудь мы вернемся к теме охоты, этот вопрос будет урегулирован на открытом аукционе и, конечно, не за 200 рублей в год. Это очень серьезная статья дохода для городского бюджета, — заключил глава города.