Эпидпорог по респираторным заболеваниям превышен

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, с 10 по 16 февраля в Севастополе респираторными инфекциями заболели 2783 человека. Показатель на 10 тысяч населения составил 62,7, что выше уровня эпидемического порога на 16,5 %. В Республике Крым 10613 заболевших, показатель на 10 тысяч населения — 55,5, что тоже выше эпидпорога.

На этом основании приостановлен образовательный процесс в отдельных классах и группах детсадов. В Севастополе в 27 школах закрыли на карантин 61 класс, а в трех детских садах — пять групп.