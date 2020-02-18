Ансамбль «Радость» станцует на фестивале танца «Россию вечную»

Народный хореографический ансамбль «Радость» во второй раз примет участие в фестивале детского танца «Светлана», который будет проходить в Москве 1 марта.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По количеству участников и разнообразию представленных номеров это — одно из самых масштабных и ярких детских танцевальных событий России.

Ансамбль «Радость» представит хореографический номер «Россия вечная», сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Для участия в проекте в этом году организаторы отобрали более 20 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Барнаула, Йошкар-Олы, Нефтекамска, Махачкалы, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Челябинска, Севастополя, Миллерово, Подольска и Красково.

Организатор и вдохновитель фестиваля звезда мирового балета, Народная артистка России, Прима-балерина Большого театра и Этуаль Театра Ла-Скала Светлана Захарова.