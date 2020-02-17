Составят реестр детских оздоровительных лагерей

Подготовку детских оздоровительных лагерей в Севастополе начали с составления их перечня.

Об этом на аппаратном совещании 17 февраля сообщила директор департамента образования и науки Елена Богомолова. По ее словам, создана комиссия, заседание которой состоится в ближайшее время.

Сейчас речь идет о составлении полного реестра лагерей.

Выслушав доклад, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев распорядился предоставить ему информацию, сколько и каких лагерей будут включены в ресстр, об их вместимости, а также о необходимых инвестициях.