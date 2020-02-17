Со строением у «Штыка и паруса» приказано разобраться

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя 17 февраля врио губернатора Михаил Развожаев распорядился разобраться с законностью появившегося недавно строения перед смотровой площадкой у обелиска в честь города-героя — «Штык и парус».

Речь идет о наличии разрешительных документов на строительство.

С вопросом о предпринятых действиях глава города обратился к и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Максиму Жукалову. Не получив конкретного ответа, М.Развожаев дал поручение своему заместителю Денису Солодовникову взять на контроль все необходимые меропрития, связанные с демонтажем строения, и сделать это оперативно.

Как пояснил еще один его заместитель — Владимир Базаров, специальная комиссия должна выдать предписание (уведомление) об устранении нарушений. Если собственник ничего не сделает, будут действовать через суд.

— Дайте на этой неделе все необходимые предписания и уведомления. Еще раз предложим собственнику самому навести порядок, если нет — будем принимать меры, — распорядился М.Развожаев.

Ранее общественники забили тревогу по поводу строения, которое неизвестно на каких основаниях появилось в 2019 году перед смотровой площадкой у «Штыка и паруса» и полностью закрыло обзор на бухту. В настоящее время достройка непонятного объекта, продолжается.