Школьники придумали город будущего

Пока взрослые без особого успеха трудятся над разработкой нового генерального плана Севастополя, школьники 3-4-х классов предложили свои творческие разработки на конкурсе ученических проектов «Город будущего». Финальный этап его состоялся 14 февраля в средней школе №14.

— Мы проводим конкурс «Город будущего» уже больше 10 лет. Придумывали его вместе с автором учебников по курсу «Севастополеведение» Екатериной Алтабаевой, — рассказала руководитель авторской творческой мастерской курса «Севастополеведение», педагог школы №14 Ольга Самойлова.

По ее словам, сначала конкурсные работы отбирают на муниципальном этапе, затем восемь самых достойных проектов соревнуются на этапе городском.

В восьмерку лучших в этом году вошли школы №3, 58, гимназии №8, 57, 25, 20, 10, ОЦ «Бухта Казачья». Среди представленных работ — макет будущего городского музея, памятник любимому литературному герою, детям-героям. Многие проекты посвящены 75-летию Победы.

Максимальная комплексная оценка — 40 баллов включает несколько критериев: авторскую идею, самостоятельность исполнения, художественную подачу и др.

О.Самойлова также рассказала, что работа над проектами традиционно сплачивает не только ученические коллективы, но и семьи — в работе участвуют дети, педагоги и даже родители.

Первыми на сцену по условиям жеребьевки вышли ученики школы №58, которые придумали, как можно избавиться от автомобильных пробок в Гагаринском районе. Их презентацию в формате литературной композиции дополнил макет, дающий наглядное представление о способах улучшения дорожной ситуации. В основе — идея строительства не моста над бухтой, а виадука над городом, что, согласитесь, для Севастополя неожиданно.

— Многие участники учли советы жюри, высказанные на первом этапе, и доработали свои первоначальные проекты, значительно их улучшив, — рассказала директор школы №14 Ирина Улыбышева.

Окончательные результаты станут известны в ближайшие дни, а торжественное награждение победителей планируется провести в апреле, это событие станет частью ежегодного праздника по изучению курса «Севастополеведение».

Кстати, лучшие идет «Города будущего» организаторы планируют показать в правительстве города: вдруг что-то пригодится.