Нужно разработать комплексную схему берегозащиты

Значительная часть города находится в водоохранной зоне, что необходимо учитывать при планировании и осуществлении любой деятельности. Прибрежная зона Севастополя — около 154 км. Для сравнения, береговая линия Черного моря у берегов Румынии составляет 225 км, а у берегов Болгарии — 300 км.

За последние 20 лет прибрежная зона в пределах Севастополя изменилась, и эти процессы продолжаются. Берег отступает в связи с техногенным и антропогенным воздействием. Происходит это со скоростью от одного до семи метров в год. По словам заместителя декана географического факультета МГУ им.Ломоносова Евгения Игнатова, с начала 20 века берег отступил на 100 и более метров, и в ближайшие 50 лет можно потерять все, что находится на берегу.

Происходит сокращение пляжей и ухудшение их качества. Активизировались оползни и обвалы, которые создают опасность для жизни людей. Уничтожаются природные ландшафты. Разрушается инфраструктура. Неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, отсутствие современной ливневой канализации, а также очистных сооружений приводят к ухудшению качества прибрежных вод.

Доктор географических наук, руководитель Гидрофиза Сергей Коновалов рассказал, что особое беспокойство ученых вызывают самотечная канализация в Ласпи, сточные и канализационные воды на входе в бухту Балаклавы в районе под крепостью Чембало; проблемная Южная бухта, где происходят докование и ремонт судов; Артиллерийская бухта — загрязняется прямыми ливневыми стоками. Эти неутешительные выводы сделаны на основе аэросъемки и мониторинга, проводящегося сотрудниками института.

— Наши бухты и прибрежные зоны перегружены. В конце жаркого лета в придонных образованиях собирается и образовывается сероводород, кислорода нет. В донных отложениях присутствуют тяжелые металлы, как результат деятельности военных Черноморского флота. К чему может привести эта бомба замедленного действия, никто знает, — говорит ученый.

Было отмечено, что проблема бухты Омега (Круглая) не техногенная, а антропогенная. Илистая фракция постоянно накапливается, если перекрыть вход в бухту, то начнется гниение, там нужно улучшить водообмен, необходимо усилить динамику воды.

— В свое время на берегу бухты Круглой были соленые озера и большая песчаная коса отделяла их от моря. Работала грязелечебница. После войны для восстановления города был нужен песок, поэтому косу разобрали, озера соединили. Но с 2015 года коса начала возрождаться. Природа снова намывает косу, хочет восстановиться, — объяснил историю проблемы доктор географических наук Юрий Горячкин. Но там уже в настоящее время построили рыбацкий причал и лодочную станцию, исключив из оборота 500 метров песчаного пляжа. А из бассейна гостиницы, которая принадлежит тому же собственнику, непосредственно в море выходит сливная труба...

На обсуждении ученые обратили внимание на хищническое отношение к природе в районе Немецкой и Языковой балок, где в общей сложности по согласованию с Качинским муниципалитетом было выбрано до 300 тысяч кубометров природного грунта: песка и гальки, что безвозвратно нарушило архитектуру ландшафта. Начальник управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова по этому вопросу сообщила, что Севприроднадзор, как надзорный орган, определил ущерб, нанесенный юридическим лицом в Немецкой балке, и предъявил ему иск на 44 миллиона рублей за нарушения природного законодательства. Их деятельность была приостановлена, но на сегодняшний день ответчик ущерб оспаривает в суде, ведет себя агрессивно и продолжает работать.

Собравшиеся назвали причины сложившейся неблагоприятной ситуации, а также проблемы, приводящие к неэффективной работе по береговой защите и берегоукреплению. Это и воздействия техногенного характера, и отсутствие современных систем стоков, канализации и очистных сооружений, а также работ по изысканию и проектированию. Работы по берегозащите должны проводиться комплексно, а не точечно.

В этот раз Севприроднадзор вместе с учеными предложили городу разработать генеральную схему берегозащиты и природопользования побережья Севастополя. В ней должны быть определены участки побережья для первоочередных мероприятий по защите и укреплению с учетом природных и антропогенных факторов, воздействующих на динамику прибрежной полосы. Необходимость разработки такой схемы представители Севприроднадзора и ученые объяснили активной абразией побережья.