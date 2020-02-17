Незаконные ларьки на Столетовском проспекте снесут

Торговые палатки, появившиеся в конце прошлого года на Столетовском проспекте, незаконны и подлежат демонтажу.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 17 февраля заявил директор горхоза Евгений Горлов.

— Мы провели комиссию, приняли решение о демонтаже, — сообщил он, пояснив, что данное решение принято в прошлый четверг, 13 февраля, но для его реализации должно пройти 10 дней. Только на одиннадцатый день вывешивается уведомление и производится демонтаж, — пояснил Е.Горлов.

Между тем, как выяснилось, в трех или четырех ларьках торговля уже вовсю ведется, даже несмотря на штрафы, которые наложило Главное управление потребительских рынков и лицензирования, а также выписанное предписание на снос.

— Ну хорошо, выписали штраф, на следующий день продолжается торговля, — констатировал врио губернатора Мизаил Развожаев, распорядившись ежедневно выписывать штрафы.

Он также приказал реагировать быстро и по всей строгости закона на случаи, когда люди начинают что-то делать, надеясь потом узаконить.

— Чтобы сложилась практика, что нужно сначала прийти и по закону все оформить, а потом уже осуществлять какие-то действия, — сказал М.Развожаев.