Глава города спешит объявить пожароопасный период

По его мнению, высказанному на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 17 февраля, настала пора задуматься об объявлении пожароопасного периода, поскольку в минувшие выходные горожане массово выезжали на природу и разжигали там костры для шашлыков.

Подчиненные убедили его, что пока это делать рано, поскольку предыдущий период окончился только в январе.

— Контролируйте эту ситуацию, чтобы нам оперативно принять меры повышенного контроля, — распорядился руководитель города.