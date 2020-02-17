Детский сад в Орлином запустят в марте

Такой срок ввода объекта в эксплуатацию озвучил на аппаратном совещании 17 февраля директор департамента капстроя Илларион Гапицонов.

На вопрос врио губернатора Михаила Развожаева о нынешнем состоянии объекта он ответил, что детский сад достраивается, и в марте будет запущен, асфальт уже уложили. Осталось решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями.

Из других объектов, капитальный ремонт которых завершается или завершен, И.Гапицонов назвал детский сад на ул.Симонка, Николая Музыки и на ул.Хрусталева, 127.

Директор капстроя также анонсировал очередное возобновление строительных работ на Камышовском шоссе.

На это врио высказал намерение посетить объект в конце недели и оценить степень активности очередного подрядчика.