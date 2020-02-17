БПК «Керчь» исключен из состава Черноморского флота

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134Б/БФ (шифр «Беркут-Б») «Керчь», находившийся в последние годы в резерве Черноморского флота, выведен из состава ВМФ.

«Торжественная церемония спуска Военно-морского флага на БПК состоялась в минувшую субботу. Теперь он переведен в категорию военного имущества Минобороны и ожидает утилизации», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма.

БПК «Керчь» был последним кораблем проекта 1134Б/БФ. Ему готовилась роль флагмана Черноморского флота на период ремонта гвардейского ракетного крейсера «Москва», однако пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года, в результате которого была повреждена кормовая часть корабля, изменил его судьбу. В 2015 году комиссия Минобороны приняла решение о выводе «Керчи» из боевого состава флота в резерв. Это был последний БПК, находившийся в составе Черноморского флота.

В составе ВМФ СССР и РФ БПК «Керчь» прослужил 45 лет.

Ранее в Минобороны рассматривали возможность сделать из БПК «Керчь» корабль-музей в Севастополе, но потом было принято решение использовать для этого БПК «Сметливый».

Долгие годы общественность Керчи и руководство города добивались, чтобы одноименный корабль стал музеем и размещался у них в городе.