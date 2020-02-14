Заправил автомобиль по чужой банковской карте

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 24-летний местный житель, сообщив, что у него с банковской карты похитили около пяти тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 39-летнего местного жителя.

Установлено, что заявитель потерял на улице банковскую карту. Ее нашел случайный прохожий и решил воспользоваться находкой. На заправке с помощью бесконтактной оплаты он купил бензина на сумму около пяти тысяч рублей, а после — выбросил банковскую карту.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.