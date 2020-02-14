Задержали черных копателей, рывших у пещерного города Бакла

Спецслужбы задержали в Крыму двух черных копателей, у которых изъяли около 400 предметов, в том числе монеты Римской империи и Крымского ханства.

Об этом в сообщили ТАСС в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что двое местных жителей, безработных граждан Украины, в результате незаконных раскопок близ пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе изъяли археологические предметы 6-11 веков», — говорится в сообщении.

В ходе обследования жилых помещений черных копателей изъято около 400 предметов, которые по заключению специалистов представляют особую культурную ценность. Среди них бронзовые наконечники стрел, датируемые 7-4 веками до н. э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны 1854-1855 гг., элементы одежды и украшений.

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания группой лиц по предварительному сговору».