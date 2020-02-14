Сделать из «Сметливого» музей планируют к Дню ВМФ, но могут и раньше

На заседании региональной дирекции Года памяти и славы в Севастополе подняли вопрос о реализации проекта по созданию из СКР «Сметливый» музея на воде.

Корабль уже выведен из состава ЧФ. Сейчас рассматривается вариант установить «Сметливый» в Артбухте — в центре Севастополя.

«Каждый морской город, особенно если это флотская столица, имеет такие музеи, корабль стоит, например, в Кронштадте. Но затея непростая, она требует серьезной проработки. Если корабль будет установлен, то это станет не только украшением этого места, но и достоянием города, будет привлекать горожан и гостей», — объяснил задумку замкомандующий ЧФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Сенатор от Севастополя Валерий Куликов объявил, что корабль планируется сделать музеем уже к Дню ВМФ (отмечается в последнее воскресенье июля). А врио губернатора Михаил Развожаев пожелал флоту открыть «Сметливый» для обозрения уже к 9 мая.

В октябре 2016 года на форуме в Ялте президенту России было высказано предложение о создании в Севастополе музея на базе корабля. Глава государства его поддержал и поручил Министерству обороны и городским властям организовать передачу военной техники, предназначенной для утилизации, для организации музея.

Осенью 2019 года было объявлено, что кораблем-музеем в Севастополе станет 50-летний СКР «Сметливый».