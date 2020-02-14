Начали подготовку к Дню Победы

На заседании региональной Дирекции Года памяти и славы в Севастополе 13 февраля наметили, как город и флот должен встретить 9 мая.

«75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне мы тем более должны встретить «во всеоружии»: не забыть ни одного ветерана, а все мероприятия провести на самом высоком уровне», — отметил председательствующий на заседании врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

К юбилейной дате пройдет больше 300 мероприятий: фестивалей, кинофорумов, встреч, выставок, концертов.

Заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Курочкин предложил поддержать общероссийскую акцию «Если ты не сможешь прийти на парад, парад придет к тебе». Военные с оркестром проведут парады во дворах, где живут ветераны, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на парад 9 мая.

До 9 мая нужно привести в порядок воинские захоронения, и въездные знаки на подъезде к Севастополю.

Общественный транспорт города поможет создавать атмосферу Дня Победы: автобусы, троллейбусы, катера и паромы украсят историческими фотографиями и плакатами. Была озвучена идея, чтобы водители и кондукторы вышли 9 мая на маршруты в военной форме времен Великой Отечественной войны, а в оформлении города использовался не только федеральный брэнд-бук, разработанный к 75-летию Победы, но и работы местных художников.

На заседании было отмечено, что участников обороны и освобождения Севастополя в городе осталось только 16 человек.

Заседание региональной дирекции решено проводить раз в месяц.