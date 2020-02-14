Курение убило шесть жителей Севастополя

С начала 2020 года в Севастополе жертвами огня и дыма стали шесть человек: они курили в постели.

«Гибель людей на пожарах, в большинстве случаев, как и в предыдущие годы, связана с неосторожностью при курении. Правило «Закурил. Выпил. Погиб» как существовало, так и существует сейчас. Спасатели призывают не допускать курения дома в состоянии алкогольного опьянения», — говорит заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Севастополю полковник внутренней службы Максим Беляев.

Па данным ГУ МЧС России по Севастополю, с начала года зафиксировано 102 пожара, 21 из них — в частном секторе, жертвами огня и дыма стали шесть человек. Причиной их гибели, по предварительным данным, является неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.