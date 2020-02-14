Кто остановит выемку грунта у реки Ай-Тодорка?

У поселка Терновка ведутся незаконные земляные работы. К такому выводу пришли в Севприроднадзоре и зафиксировали нарушения природоохранного законодательства.

Сигнал о происходящем поступил в постоянный комитет по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя одновременно от депутатов Терновского муниципального округа и от севастопольца Сергея Ковальского.

— Недалеко от Терновки производится выемка грунта с целью создания какого-то гидротехнического сооружения. Грунт вывозится в неизвестном направлении. Работы происходят на земле, предназначенной для сельскохозяйственного производства, а также в русле реки Ай-Тодорка, в границах водоохранной зоны, — сообщил в письме С.Ковальский.

Тема была поднята на заседании комитета 12 февраля. Как оказалось, грунт вынимается уже давно, и об этом хорошо известно в Севприроднадзоре, представители которого время от времени выезжают на место.

Масштаб производимых работ впечатляет, к тому же все это происходит вблизи водоохранной зоны. Происходящее, по мнению депутатов, может перерасти в чрезвычайную ситуацию, что относительно недавно имела место в Языковой балке.

По результатам обсуждения было решено направить обращение в Севприроднадзор, чтобы он принял меры к копателям в соответствии с действующим законодательством.

На следующий день специалисты природоохранного ведомства в рамках рассмотрения обращений граждан обследовали участок реки Ай-Тодорка у села Терновка и выявили нарушения законодательства Российской Федерации: угрозу загрязнения водного объекта.

На сегодняшний день по выявленным фактам возбуждены и проводятся два административных расследования по использованию прибрежной защитной полосы водного объекта и водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.

Теперь дело — за природоохранной прокуратурой, куда решили направить обращение депутаты. Должен же кто-то остановить этот беспредел!