Китайцев в Россию работать не приглашают

Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России прекратили прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию гражданам Китайской Народной Республики.

Приостановлен прием документов на оформление разрешений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности. Также приостановлена выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории Российской Федерации, сообщило УМВД России по Севастополю.

Предупредительные меры введены в связи с неблагополучной ситуацией с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 5 февраля о подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции сообщило 25 стран, на территории Китая зафиксировано более 99% всех случаев заболевания в мире.

Согласно заявления Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 7 февраля зарегистрировано 31211 подтвержденных случая заболевания, 631 — с летальным исходом (летальность 2,0%).