Двор с человеческим лицом

На вопрос, как вам удалось благоустроить свой двор, Т.Украинцева ответила: «Легко». А потом рассказала «Севастопольской газете», что ей пришлось пройти, пока чиновники не обратили внимание на ее письма и обращения от имени собственников многоквартирного дома.

Разбитые дороги, облупленные стены, грязные подъезды, вонючие мусорные контейнеры — реальность спальных районов Севастополя. Так было и на пр.Победы, 20. Когда жильцы осознали, что больше не хотят жить в грязи и разрухе, они решили действовать.

Жилищный кодекс РФ выстроен таким образом, что собственники квартир на общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома, на собрании большинством голосов утвердить форму управления домом. Потом — стать юридическим лицом, обладать печатью, расчетным счетом в банке и реквизитами. Выбранное правление должно убедиться, что их дом и придомовая территория прошли процесс межевания и данные занесены в кадастровый реестр, который определяет границы придомовой территории. В дальнейшем на собрании под протокол они заключают договор на обслуживание дома с управляющей компанией и находятся с ней в тесном взаимодействии, как и с другими государственными структурами снизу вверх: муниципальным округом и профильными департаментами правительства города.

По словам Т.Украинцевой, в самом начале на собрании они решили обратиться к городским властям по поводу установки во дворе детской площадки, крытых мусорных контейнеров, ремонта дороги и скамеек у подъездов. Обо всем этом в феврале 2017 года они написали главе Нахимовского муниципалитета. Тогда это был Михаил Брицин.

— Документ жильцы подписывали, но никто не верил, что что-то из этого получится, — рассказывает Т.Украинцева.

Реакции на обращение долго не было, поэтому написали второй запрос и получили классический ответ: «Денег нет…» Активисты продублировали просьбу, отправив бумаги на имя губернатора и в горхоз, в «Благоустройство города», в отдел по территориальному развитию, в общем, везде, куда могли.

Потом выяснилось, что обращения нужно оформлять, не смешивая в одну кучу все пожелания и просьбы. Дорогу надо просить у горхоза, освещение — у горсвета. Скамейки и мусорные контейнеры — у ООО «Благоустройство города «Севастополь» (БГС), а детскую площадку — у управляющей компании.

Вороха бумаг во все инстанции оказалось недостаточно, чтобы обратить на себя внимание. Тогда старшая по дому и группа единомышленников пошли на приемы... к заместителю губернатора Владимиру Базарову, депутату Государственной Думы от Севастополя Дмитрию Белику. Особую консультационную помощь им оказала координатор Нахимовского местного отделения ЛДПР Наталия Самойленко. Сегодня она помощник депутата заксобрания Артема Гордиенко и по-прежнему поддерживает инициативу жильцов этого и других домов на пр.Победы.

— Страшно ей было, — вспоминает Н.Самойленко, как они с Т.Украинцевой начинали борьбу за комфортную среду. — Я говорила, если вы не начнете, ничего не будет. Надо сплачивать людей, выводить на субботники. Важно, когда сами жители поддерживают чистоту. Обращаться со своими нуждами к общественнику или депутату правильно, но когда мы не видим поддержки жителей, то сложно что-либо сделать. Поэтому мы работали в связке.

Слова Н.Самойленко подтверждает и заместитель старшей по дому Любовь Рыжонок.

— Каждый раз, получая отписку или отказ, Тамара (Украинцева) была вся в слезах, потому что ее посылали туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Она была растеряна, не понимала, что делать. Но мы старались, выходили на субботники, пытались сами что-то ремонтировать и благоустраивать, — говорит Л.Рыжонок.

Потом, как вознаграждение за усилия, им пришел ответ из муниципального округа, в котором сообщили, что по их заявке готовы установить детскую площадку. И началось...

В ответ на просьбу сделать во дворе качественную дорогу в 2018 году дорогу заасфальтировали. Сделали «домик» для контейнеров, чтобы ветер не гонял мусор по району. Управляющая компания на месте, где собирались алкоголики и наркоманы, установила спортивную площадку. Сейчас заканчивают ремонт подъездов, почистили чердак, установили скамейки.

Не все гладко. Скамейки частично оказались бэушные. А при сооружении спортивной площадки жильцы по квартирам собирали удлинители и шланги, чтобы подавать строителям воду и электричество.

Присоединившаяся к разговору Любовь Христенко пожаловалась на некачественный ремонт подъездов: «Разве трудно все сразу делать хорошо. Цвет краски ужасный. Ремонтируют долго. Начала одна бригада, потом управляющая компания наняла другую. А те поставили ведра, которые стоят здесь с нового года, а рабочие не появляются».

Из разговора стало ясно: мало добиться начала работ по благоустройству, нужен еще и постоянный контроль. Надо звонить, ходить и писать в управляющую компанию. Напоминать о запланированных работах.

«В конце концов они реагируют», — говорит Т. Украинцева.

— Надо встряхнуть по всему городу все управляющие компании, — эмоционально добавляет Н.Самойленко. — Пусть люди ходят и требуют, и не только в управляющие компании, но во все профильные департаменты. Служащие этих государственных структур обязаны самостоятельно проводить мониторинг по городу по всем своим объектам.

Подытожим, что нужно делать.

Первое: собственники квартир на общем собрании под протокол большинством голосов принимают решение о том, каким они видят свой двор. Пишут обращение в управляющую компанию (УК), где описывают пожелания и требования. В рамках своих полномочий УК идет им навстречу или отказывает.

Второе: собрание собственников принимает решение об участии в городских конкурсах и программах по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Можно напрямую обратиться в муниципалитет.

Севастопольцы должны понять, что список их нужд формируется на основании заявления граждан. Если граждане не пишут, значит, им ничего не надо. Сами же государственные структуры не знают, в чем нуждаются люди, и знать особо не хотят.

В заключение добавим, что собственники квартир дома на пр.Победы, 20, в 2019 году подали заявку на участие в городском конкурсе «Самый дружный двор» в Нахимовском районе. В январе стало известно, что в номинации «Самый благоустроенный дом» они заняли четвертое место и получили субсидию на благоустройство в миллион рублей.