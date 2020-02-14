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Двор с человеческим лицом

Хрулёва Инга

Как заставить городских коммунальщиков благоустроить придомовую территорию многоквартирного дома, рассказала старшая по дому на пр.Победы, 20, Тамара Украинцева.

На вопрос, как вам удалось благоустроить свой двор, Т.Украинцева ответила: «Легко». А потом рассказала «Севастопольской газете», что ей пришлось пройти, пока чиновники не обратили внимание на ее письма и обращения от имени собственников многоквартирного дома.

Разбитые дороги, облупленные стены, грязные подъезды, вонючие мусорные контейнеры — реальность спальных районов Севастополя. Так было и на пр.Победы, 20. Когда жильцы осознали, что больше не хотят жить в грязи и разрухе, они решили действовать.

Жилищный кодекс РФ выстроен таким образом, что собственники квартир на общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома, на собрании большинством голосов утвердить форму управления домом. Потом — стать юридическим лицом, обладать печатью, расчетным счетом в банке и реквизитами. Выбранное правление должно убедиться, что их дом и придомовая территория прошли процесс межевания и данные занесены в кадастровый реестр, который определяет границы придомовой территории. В дальнейшем на собрании под протокол они заключают договор на обслуживание дома с управляющей компанией и находятся с ней в тесном взаимодействии, как и с другими государственными структурами снизу вверх: муниципальным округом и профильными департаментами правительства города.

По словам Т.Украинцевой, в самом начале на собрании они решили обратиться к городским властям по поводу установки во дворе детской площадки, крытых мусорных контейнеров, ремонта дороги и скамеек у подъездов. Обо всем этом в феврале 2017 года они написали главе Нахимовского муниципалитета. Тогда это был Михаил Брицин.

— Документ жильцы подписывали, но никто не верил, что что-то из этого получится, — рассказывает Т.Украинцева.

Реакции на обращение долго не было, поэтому написали второй запрос и получили классический ответ: «Денег нет…» Активисты продублировали просьбу, отправив бумаги на имя губернатора и в горхоз, в «Благоустройство города», в отдел по территориальному развитию, в общем, везде, куда могли.

Потом выяснилось, что обращения нужно оформлять, не смешивая в одну кучу все пожелания и просьбы. Дорогу надо просить у горхоза, освещение — у горсвета. Скамейки и мусорные контейнеры — у ООО «Благоустройство города «Севастополь» (БГС), а детскую площадку — у управляющей компании.

Вороха бумаг во все инстанции оказалось недостаточно, чтобы обратить на себя внимание. Тогда старшая по дому и группа единомышленников пошли на приемы... к заместителю губернатора Владимиру Базарову, депутату Государственной Думы от Севастополя Дмитрию Белику. Особую консультационную помощь им оказала координатор Нахимовского местного отделения ЛДПР Наталия Самойленко. Сегодня она помощник депутата заксобрания Артема Гордиенко и по-прежнему поддерживает инициативу жильцов этого и других домов на пр.Победы.

— Страшно ей было, — вспоминает Н.Самойленко, как они с Т.Украинцевой начинали борьбу за комфортную среду. — Я говорила, если вы не начнете, ничего не будет. Надо сплачивать людей, выводить на субботники. Важно, когда сами жители поддерживают чистоту. Обращаться со своими нуждами к общественнику или депутату правильно, но когда мы не видим поддержки жителей, то сложно что-либо сделать. Поэтому мы работали в связке.

Слова Н.Самойленко подтверждает и заместитель старшей по дому Любовь Рыжонок.

— Каждый раз, получая отписку или отказ, Тамара (Украинцева) была вся в слезах, потому что ее посылали туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Она была растеряна, не понимала, что делать. Но мы старались, выходили на субботники, пытались сами что-то ремонтировать и благоустраивать, — говорит Л.Рыжонок.

Потом, как вознаграждение за усилия, им пришел ответ из муниципального округа, в котором сообщили, что по их заявке готовы установить детскую площадку. И началось...

В ответ на просьбу сделать во дворе качественную дорогу в 2018 году дорогу заасфальтировали. Сделали «домик» для контейнеров, чтобы ветер не гонял мусор по району. Управляющая компания на месте, где собирались алкоголики и наркоманы, установила спортивную площадку. Сейчас заканчивают ремонт подъездов, почистили чердак, установили скамейки.

Не все гладко. Скамейки частично оказались бэушные. А при сооружении спортивной площадки жильцы по квартирам собирали удлинители и шланги, чтобы подавать строителям воду и электричество.

Присоединившаяся к разговору Любовь Христенко пожаловалась на некачественный ремонт подъездов: «Разве трудно все сразу делать хорошо. Цвет краски ужасный. Ремонтируют долго. Начала одна бригада, потом управляющая компания наняла другую. А те поставили ведра, которые стоят здесь с нового года, а рабочие не появляются».

Из разговора стало ясно: мало добиться начала работ по благоустройству, нужен еще и постоянный контроль. Надо звонить, ходить и писать в управляющую компанию. Напоминать о запланированных работах.

«В конце концов они реагируют», — говорит Т. Украинцева.

— Надо встряхнуть по всему городу все управляющие компании, — эмоционально добавляет Н.Самойленко. — Пусть люди ходят и требуют, и не только в управляющие компании, но во все профильные департаменты. Служащие этих государственных структур обязаны самостоятельно проводить мониторинг по городу по всем своим объектам.

Подытожим, что нужно делать.

Первое: собственники квартир на общем собрании под протокол большинством голосов принимают решение о том, каким они видят свой двор. Пишут обращение в управляющую компанию (УК), где описывают пожелания и требования. В рамках своих полномочий УК идет им навстречу или отказывает.

Второе: собрание собственников принимает решение об участии в городских конкурсах и программах по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры. Можно напрямую обратиться в муниципалитет.

Севастопольцы должны понять, что список их нужд формируется на основании заявления граждан. Если граждане не пишут, значит, им ничего не надо. Сами же государственные структуры не знают, в чем нуждаются люди, и знать особо не хотят.

В заключение добавим, что собственники квартир дома на пр.Победы, 20, в 2019 году подали заявку на участие в городском конкурсе «Самый дружный двор» в Нахимовском районе. В январе стало известно, что в номинации «Самый благоустроенный дом» они заняли четвертое место и получили субсидию на благоустройство в миллион рублей.