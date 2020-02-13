В Севастополе работает только один роддом

Пока роддом №2 на детском комплексе закрыт на капитальный ремонт, роддом №1 на пр.Гагарина работает в новом формате.

Доступность и качество услуг севастопольским женщинам гарантируются. В сутки здесь появляются на свет 12 малышей.

— Конец прошлого года достался нам тяжело, сложностей было очень много, — рассказывает Татьяна Шитик, заведующая родильным домом в Стрелецкой. — Нужно было съехаться двум родильным домам, перевезти мебель, аппаратуру, оборудование и произвести косметический ремонт отделения. Это большой стресс. Но все трудности были преодолены, и на сегодняшний день коллектив работает слаженно.

Молодые матери, находящиеся с малышами в палате, подтвердили, что неудобства объединения двух роддомов никоим образом на них не отразились.

Елена Гапоненко, которая утром родила мальчика, счастливо улыбаясь, рассказала, что несмотря на то, что для нее это были первые роды, время пролетело мгновенно. Доктора постоянно следили и контролировали состояние ее и ребенка.

— Я очень довольна, что рожала здесь. На самом деле мне оказали колоссальную поддержку. Одну не оставляли, кто-то обязательно заходил; меня спрашивали, слушали, проверяли сердцебиение, брали необходимые анализы. Вокруг меня было очень много персонала, я даже не запомнила всех, кто мне помогал, — говорит она.

В роддоме оборудованы уютные одно-, двух- и трехместные палаты, тепло, новая мебель, оборудование. Все устроено по-домашнему.

Алена Колесник, молодая мама, с удовольствием показывает новорожденного и делится впечатлениями.

— Ребенок у нас долгожданный. Мы его очень хотели. Роды прошли хорошо, без осложнений и анестезии. Рожали с мужем. Мы переживали, но все прошло хорошо, благодаря врачам и акушерам.

Роддом №1 был открыт в 1968 году. Сегодня это медучреждение с высоким качеством медицинской помощи. Показатели, характеризующие уровень младенческих потерь за прошлый год в Севастополе, самые низкие по стране.

— На сегодняшний день показатели нашей родовспомогательной службы одни из лучших в РФ. Двенадцать лет в нашем городе используются перинатальные технологии, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ, такие как прикладывание ребенка к груди, совместные роды, — констатирует главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Стелла Белоглазова.

Из положительных моментов объединения она, не задумываясь, назвала приобретение единого профессионального коллектива специалистов.

— Сегодня кадрового дефицита медработников в роддоме нет. Доступность и качество нашим пациентам мы гарантируем, — сообщила главный специалист. — Единственный кадровый дефицит, который испытывают все акушерско-гинекологические службы не только Севастополя, но в целом по стране, — это врачи-неонатологи — доктора-педиатры для новорожденных.

Она рассказала, что до объединения в роддоме не хватало акушеров-гинекологов, было сложно перекрывать дежурства. Сейчас этой проблемы не существует. Все работники роддома №2 трудоустроены. Гинекологи частично остались в первом роддоме, кто-то ушел работать в Первую городскую больницу, кто-то — в девятую.

В роддоме в Стрелецкой бухте работают детские реаниматологи и функционируют палаты интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Дети, которые требуют реанимационных мероприятий, получают их сразу после рождения в полном объеме. В учреждении есть все необходимое оборудование. Если возникает неотложная ситуация, ребенок специальным транспортом в специальных кюветах может быть транспортирован в ДКБ (детскую клиническую больницу).

В среднем в сутки в роддоме появляются на свет 12 малышей. Наибольшее количество родов выпало на 7 января, на Рождество родилось 19 малышей, а 5 февраля — 18. Сегодня в роддоме находится 80 женщин и 45 младенцев.

Напоминаем, в конце декабря 2019 года роддом №2 закрылся на капитальный ремонт. В городе работает один родильный дом — в Стрелецкой. Работы обещают завершить за год, а потом наступит очередь капитального ремонта и его.