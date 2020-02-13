Таблички есть, а деревьев нет

Так считают депутаты Законодательного собрания, которые 12 февраля на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам рассмотрели инициативу севастопольских садоводов высадить в Севастополе новые деревья к 75-летию Великой Победы.

Инициатива успешно совмещается с Всероссийской акцией, в рамках которой в стране планируется посадить 27 миллионов зеленых насаждений. Как прозвучало на заседании, для реализации этого проекта в правительстве города уже создали рабочую группу.

— Действительно, в стране ширится движение по высадке к празднованию Великой Победы различных зеленых насаждений, но в Севастополе к данной идее необходимо относиться с особой ответственностью, — считает председатель постоянного комитета Вячеслав Горелов.

В ходе заседания напомнили, что многие предыдущие попытки высадить деревья без последующего ухода завершились гибелью растений, чего на этот раз допустить нельзя.

В рамках мероприятий, посвященных объявленному в РФ Году памяти и славы, предусмотрена высадка деревьев в местах, которые определит правительство города. Члены комитета вспомнили несколько знаковых мест, которые наиболее остро нуждаются в озеленении. В их числе — аллея Героев Советского Союза у кинотеатра «Севастополь». Там на месте бывших деревьев остались только таблички с именами тех, кто их высаживал. Особенно грустно видеть одиноко стоящие таблички с полустертыми именами Героев Советского Союза Марии Байды, Астана Кесаева, Афанасия Кудерского, Григория Ивашкевича...

По мнению депутатов, там нужно высадить деревья в первую очередь, предварительно выяснив, предполагает ли данная акция долговременный уход.

Во время обсуждения вспомнились и уже состоявшиеся многочисленные озеленительные пиар-акции, которые в последние годы не раз проводились на севастопольской земле. В итоге все высаженные заезжими озеленителями «под камеры» и под патриотические девизы деревья со временем погибли. За исключением разве что сирени Победы на Сапун-горе.

Итогом рассмотрения вопроса стало решение направить обращение садоводов для включения их инициативы в общую городскую концепцию, вписав в общий перечень мероприятий.