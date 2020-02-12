Там главное — не врать!

В рамках культурно-интеграционного проекта «Родство по слову», направленного на гуманитарную поддержку республик Донбасса, российский общественный деятель, поэт, бард Андрей Соболев и музыкант, лауреат международных конкурсов Андрей Ярославцев в начале февраля посетили Дебальцево, Первомайск, Славяносербск, населенные пункты Желтое и Металлист.

Информация о жизни в непризнанных республиках «юго-запада России» все реже появляется в СМИ, а там уже шестой год идет война, страдают и гибнут русские люди. Шесть лет — беспрецедентный срок. И все это время люди — на передовой.

По словам А.Соболева, посещение прифронтовых городов оставляет неизгладимое впечатление. 2 февраля, в памятный день победы в Сталинградской битве, он и А.Ярославцев гостили у казаков под Дебальцево. Прямо на передовой дали импровизированный концерт, который оказался не только уместным, но и вдохновляющим.

На следующий день они посетили прифронтовой город Первомайск и поселки Славяносербского района, где провели ряд творческих встреч с их жителями. По северо-западным предместьям Первомайска проходит линия разграничения сил в Донбассе. Это зона обстрела и бесконечных провокаций с украинской стороны. В таких условиях живут простые люди: трудятся, растят детей и даже обучают их музыке. Удивительно, но музыкальная школа в Первомайске не сдается, она работает, несмотря ни на что. Там нет воды, многое разрушено, а женщины-педагоги обучают детей музыке, игре на пианино, скрипке, гитаре. На творческую встречу в Первомайске собралось более 200 жителей города.

А.Соболев не только пел и читал стихи, но и общался с присутствующими, рассказывал о своем творчестве и общественной деятельности, отвечал на вопросы зрителей. А.Ярославцев исполнил на гитаре классические произведения мировых композиторов.

— Все места, которые мы посетили в этой поездке, просто потрясают. К войне нельзя привыкнуть, особенно поражают люди. С каким радушием и заботой они относятся к нам и всему, что связано с культурой, — рассказывает А.Соболев. — Когда видишь такое отношение, то поневоле задумываешься над тем, достаточно ли ты сделал для мира на Донбассе.

На встрече с представителями Народного cовета и Федерации профсоюзов ЛНР на базе интеграционного комитета «Россия – Донбасс» А.Соболев рассказал, что пытается привлекать к деятельности по поддержке жителей Донбасса все больше единомышленников.

— Мы должны жить в одном правовом поле, в одной языковой среде, в одном культурном пространстве. Мы все — русские люди, невзирая на национальности, — отметил он.

Проекту «Родство по слову» помогает отделение федерации профсоюзов ЛНР, которое возглавляет Олег Акимов. Организация выступлений, площадок, договоренность по логистике, поездки на передовую — все это его работа. В Донецке этим занимается известный поэт Владимир Скобцов. Также большую помощь оказывают интеграционный комитет «Россия – Донбасс» под руководством депутата Госдумы РФ Андрея Козенко, советник главы ЛНР крымчанин Сергей Юрченко.

Что могут изменить деятели культуры?

А.Соболев уверен, что деятели культуры могут многое. И первое, не стоять в стороне, а заявить о своей позиции.

— Я ищу людей, кто сегодня был бы интересен на Донбассе, чье творчество созвучно историческому моменту, — делится А.Соболев. — Но существуют проблемы. Не все откликаются на призыв поехать в зону конфликта. Кто-то стыдливо уходит в сторону, некоторые боятся за свою жизнь. Другие не хотят обозначиться в публичном поле, заявить, что они солидарны и поддерживают народ Донбасса. На словах патриотов много, на практике реально мало. У меня об этом есть стихи. Я написал их, когда мы ездили в Горловку, — добавляет поэт.

Завтра едем в зону обстрела,

Песни петь у смертельной межи.

<...>

Ну и что, что спою в подвале,

Ну и что, что вокруг война.

Если с песней меня позвали,

Значит песня моя нужна.

Всяк в любви клянется умело,

Что готов рядом встать в бою.

Приезжайте в зону обстрела,

Докажите любовь свою.

Музыкант-преподаватель севастопольской музыкальной школы Андрей Ярославцев не струсил, он, не задумываясь, согласился поехать и отнесся к этому с душой и ответственно. Его гитара звучала на разных площадках, в разных аудиториях и везде была воспринята с благодарностью.

— Одно дело, узнавать о событиях на Донбассе с экрана телевизора, другое — увидеть все воочию. Впечатления не просто сильные, увиденное потрясает, особенно осознание, что война совсем рядом. Я рад, что я здесь и могу хоть чем-то быть полезен соотечественникам. Если пригласят, я обязательно поеду еще и не раз, — поделился А.Ярославцев.

По словам А.Соболева, выступая там, он выбирает не только гражданскую лирику. Люди хотят слушать о России, о любви, веселые, шутливые песни. Слово лечит, помогает вернуться к человеческим истокам, к началу. Возрастная категория аудитории разная. Молодежь Донбасса проявляет неподдельный интерес, и вопросы на встречах они задают самые острые. Конечно, главный вопрос: когда закончится война и что их ждет в будущем? Это волнует всех, от мала до велика, но у людей ресурс ожидания и выдержки не бесконечный. Испытания, которые на них выпадают, тяжелые. А слова: мы с вами, держитесь, русские своих не бросают. Этого недостаточно. Нужны дела. Но самое главное, не врать.

Надо, чтобы тема Донбасса и живущих там людей вернулась в повестку дня. Очень важно, чтобы в каждом городе России, в каждом населенном пункте почувствовали боль и трагедию Новороссии, прониклись ее проблемами, осознали необходимость широкого взаимодействия с республиками.

— Когда видишь, что сделала Украина с городами, селами и людьми Донбасса, когда приходишь на кладбище и видишь целые кварталы могил не только ополченцев, но и мирных жителей, захороненных семьями, понимаешь, что возврата назад не будет. Нет никаких вариантов, чтобы Донбасс поднял над собой украинский флаг, — уверен А.Соболев.

Экономика ДНР и ЛНР, хоть и тяжело, но выздоравливает. В городе работают общепит, транспорт, образовательные структуры. Открываются новые предприятия, например, в Дебальцево именно в дни визита заработал кондитерский цех. В целом, в магазинах представлен весь ассортимент продукции. Есть все: люди ходят на работу, однако в республиках до сих пор действует комендантский час.

— Мне, севастопольцу, больно это видеть. Мы воссоединились с Россией бескровно. А они несут горькие потери, хорошо, что наконец-то там начали выдавать российские паспорта. То, о чем я неоднократно заявлял на разных уровнях, стало происходить. Есть предположение, что к весне 2020 года больше половины жителей Донбасса станут гражданами России, — продолжает А.Соболев. Он многое делает для республик и там это ценят.

— Ваше оружие — это слово и музыкальный инструмент. Спасибо вам огромное, что вы делаете эту работу, привозите с собой людей. То, что вы делаете для нас, важно, особенно в последнее время, когда участились обстрелы. Мы это очень ценим, — заявил Валерий Кожемякин, руководитель интеграционного комитета «Россия – Донбасс» в Луганске.

Что сделано

За четыре года существования культурного проекта, который был создан по инициативе А.Соболева, сделано немало. На счету — десятки благотворительных акций и концертов на разных площадках — на передовых и в концертных залах.

Организация издает книги на Донбассе: стихи и прозу. Дают типографиям заказы, а значит, возможность заработать. Книги расходятся по местным библиотекам.

Пять лет назад в Севастополе организовали сбор книг. В 2015 году в республиках возникла серьезная проблема с литературой. Литературы на украинском языке было много, ее накапливали, а русские книги вымывали, списывали. Поэтому, обретя независимость, республики поняли, что на книжном фронте у них большая прореха. Собрали пять тысяч экземпляров книг и отвезли в Луганск и Донецк.

Во время боевых действий в 2014-2015 годах несколько соборов на территории Донбасса и Луганска сильно пострадали, многие были разрушены. Общественники привезли туда освященные иконы из Херсонеса и передали их в госпитали и бойцам на передовую.

Отлили, доставили и передали в дар набор колоколов на звонницу в поселке Пархоменко. Многие севастопольцы и москвичи принимали в этом участие. А.Соболев особо отметил помощь Сергея Лисейцева, благочинного отца Сергия Халюты, севастопольского предпринимателя Александра Красильникова, бизнесмена, работника культуры Михаила Игнатова, который в настоящее время занимается организацией донбасского землячества в Севастополе. Есть надежда, что эта структура скоро заработает.

В планах — организовать совместный концерт А.Ярославцева и луганского симфонического оркестра на Донбассе и в Севастополе. Ведь важно, чтобы не только севастопольцы ездили на Донбасс, но и они к нам. Эта дорога должна быть с двусторонним движением.