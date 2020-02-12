Срок — до 29 февраля

Департамент здравоохранения Севастополя напоминает всем медицинским организациям, аптекам, дистрибьюторам города о необходимости зарегистрироваться в системе маркировки и прослеживания лекарственных препаратов «Честный знак».

До 29 февраля необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте честныйзнак.рф.

После регистрации в течение 21 дня требуется подготовиться к работе с маркированными товарами и оставить на сайте заявку на тестирование.

Для этого понадобится:

— Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Она нужна для регистрации и входа в систему маркировки.

— Соответствующее программное обеспечение.

— 2D сканер штрих-кода для приёма и розничной продажи лекарств с маркировкой.

— Терминал сбора данных, если в аптеке реализуются большие партии лекарств. Это ускорит инвентаризацию.

— Обновить прошивку онлайн-кассы. Для этого нужно заключить договор с АСЦ производителя контрольно-кассового аппарата.

Организации, которые осуществляют вывод лекарств при оказании медицинской помощи, и те, которые отпускают лекарства бесплатно или со скидкой, до 15 февраля должны оставить заявку в личном кабинете на получение регистраторов выбытия (это специализированное устройство, которое предназначено для передачи информации в единую систему).

На каждую пачку препарата будет нанесен код Data Matrix. Он содержит основную информацию о товаре. Отпуская товар, фармацевт в аптеке сможет проверить соответствие медикамента на корректность описания препарата в коде и на самом лекарственном средстве.

Данные о препарате, срок производства и годности, информация о производителе будут храниться в системе «Честный ЗНАК», что позволит избежать распространения поддельных лекарств.

Организации, которые работают с немаркированными товарами, будут привлекаться к административной ответственности, кроме того, это грозит лишением лицензии.

Подробные инструкции читайте на сайте: честныйзнак.рф