Служившие в ВСУ в Крыму военные станут ветеранами

Совет Федерации на заседании 12 февраля одобрил закон, который позволяет присваивать звание «Ветеран военной службы» тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его возвращения в состав России.

Как отмечают в пояснительных материалах авторы инициативы, в настоящий момент военные, которые отслужили в СССР (в частности, на Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы.

«Федеральный закон устраняет данную социальную несправедливость. Он устанавливает, что граждане, проживающие на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя на день принятия в состав РФ республики, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более (в Вооруженных силах СССР, Украины, РФ), награжденные государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, являются ветеранами военной службы», — цитирует пояснительную записку к закону ТАСС.

По данным военкоматов, в Республике Крым и Севастополе около тысячи таких граждан, на которых будет распространяться данный закон. Они станут получать ежемесячно по 500 рублей за звание «ветеран военной службы».

«Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами России и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ», — отмечают авторы законопроекта.