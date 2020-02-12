Планируют купить пять пассажирских катеров

Правительство Севастополя планирует закупить новые катера для городских маршрутов, обновив тем самым парк более на треть, сообщили в городском департаменте финансов.

В июне 2019 года городские власти объявили, что впервые за несколько десятилетий планируется обновить парк городских катеров, связывающих разные районы города через Севастопольскую бухту, а также курсирующих до отдаленных пляжей в летние месяцы.

«Планируется поставка пяти пассажирских катеров с целью осуществления морских пассажирских перевозок на четырех пассажирских линиях: Город – Северная, Артиллерийская бухта – Радиогорка, Город – Инкерман, Город – Голландия», — говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

В настоящее время перевозки выполняются на катерах 1979-1982 годов постройки с высоким процентом износа, обусловленным длительным использованием. «Доля обновления пассажирских катеров после поставки [новых судов] составит 35%», — уточняется в документе.

В материалах на сайте госзакупок сообщается, что в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта пять катеров необходимо поставить в Севастополь до 1 мая 2022 года. Общая стоимость контракта — 1,245 млрд рублей. Заказчиком работ выступило ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Исполнителями выбраны АО «ЦКБ «Нептун» (Санкт-Петербург), ЗАО «Нефтефлот» (Самара) и АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Ярославская область).

Первый катер должен быть сдан в срок не позднее 18 месяцев с момента подписания договора. Последующие должны передаваться заказчику через каждые три месяца. Параметры катеров: длина — 29,9 м, ширина — 7,5 м, осадка — 1,7 м, скорость — не менее 10 узлов, пассажировместимость — не менее 200 человек, срок эксплуатации — 25 лет.