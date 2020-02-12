Патриоты и ведьмаки встретятся на игровом фестивале

Крымский игровой фестиваль пройдет 15 и 16 февраля в Севастополе в парке «Патриот» Южного военного округа. Он посвящен 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

В субботу, 15 февраля, в 12.00 начнет свою работу Крымский игровой фестиваль, на котором будут представлены разнообразные игровые направления: периоды Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР послевоенного времени, современные Вооруженные Силы, военно-спортивные клубы по фаертагу, страйкболу, лазертагу, пейнтболу. Свои площадки представят ролевые клубы вселенных «Ведьмака», «Сталкера», Escape of Tarkov, «Судной ночи», «Искусственного интеллекта», «Метро 2033».

В воскресенье, 16 февраля, в 11.00 торжественным построением откроется военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвященная 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

К участию в церемонии открытия приглашены ветераны боевых действий на территории республики Афганистан, представители городских властей, командования Черноморского флота.

В реконструкции будут задействованы 50 человек личного состава ЧФ и 60 реконструкторов, боевая техника и вертолет МИ-8 морской авиации.

Кроме того, зрители смогут ознакомиться с отдельными экспонатами статической экспозиции кластера парка «Патриот» и посетить площадки Крымского игрового фестиваля.

Вход для зрителей свободный. Заезд на кластер «Центральный» с ул.Отрадная в районе Молочной балки.