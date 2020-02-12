Можно в небо: частным беспилотникам разрешили летать без разрешений

Но все же с некоторыми ограничениями. Владельцам дронов теперь можно поднимать свои машины в небо, не получая никаких разрешений от ответственных структур, но только — если мультикоптер хорошо видно, а рядом нет толпы людей и других летательных аппаратов.

Новые нормы использования дронов прописаны в постановлении Правительства РФ от 3 февраля 2020 года за подписью нового премьера Михаила Мишустина.

В пункте 52 значится, что беспилотным летательным аппаратам максимальной взлетной массой до 30 килограммов разрешены полеты в пределах прямой видимости от оператора в светлое время суток на высоте не более 150 метров от поверхности земли или воды — без получения дополнительных разрешений.

Что нельзя

Такой полет должен проходить «вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов и вертодромов, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон». Кроме того, летать все еще нельзя в воздушном пространстве над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий.

Если полетать в вышеперечисленных условиях все-таки хочется (или надо), придется получать разрешение на полет — в оперативном центре Единой системы организации воздушного движения РФ (далее — ЕС ОрВД). А если летать надо в городе — то и в местных органах исполнительной власти.

Однако раньше адовы муки бюрократических проволочек по пути получения разрешения надо было проходить абсолютно всем покорителям неба. Если следовать существовавшей букве закона, то даже хозяину воздушного змея или молодоженам с гелиевыми шариками.

Правила гласили, что владелец беспилотного воздушного судна обязан подать запрос в ЕС ОрВД, составить полетный план, дождаться, пока диспетчерская служба установит в этом районе временный или местный режим ограничения воздушного пространства, и только после этого приступить к взлету. Понятно, что мало кто пользовался оформленным по всем правилам полетом дрона. И хоть практика штрафов за такие несанкционированные запуски не обширна, известны случаи неприятных послеполетных разговоров в кабинетах ФСБ.

Потому-то изменения, внесенные правительством страны в Федеральные правила использования воздушного пространства, стали большой радостью для безобидных любителей беспилотных полетов.

И о регистрации

Проблемой для любителей дронов остается обязанность регистрировать аппараты, которые весят больше 250 граммов. Для этого надо подать соответствующее заявление с фотографией мультикоптера в Росавиацию (по адресу: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.2). Можно по почте, можно лично.

Сфотографировать дрон надо так, чтобы он занимал не менее 70% поверхности снимка и располагался на светлом фоне. В заявлении надо указать модель дрона, серийный номер, число двигателей, максимальную взлетную массу, название фирмы-изготовителя, а также перечислить данные владельца, приложив копии документов: паспорт, СНИЛС, адрес, телефон и электронную почту. На конверте рекомендуют поставить отметку: «учет БВС».

Новые правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг вступили в силу 27 сентября 2019 года. Возможность регистрировать беспилотники удаленно, через интернет, обещают обеспечить позже. Ожидается, что это будет реализовано через сайт Госуслуг.

Интересно, что после того, как вашему беспилотнику присвоят номер, его надо будет нанести на корпус дрона — причем не единожды. Если аппарат весит меньше 1,5 кг — только три раза, на разных частях БВС, если больше — 5 раз. Рисовать номер можно чем угодно, лишь бы не стерлось. Разрешается даже нацарапать, лишь бы высота изображаемых цифр была не меньше 5 мм.